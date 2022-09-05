Komşusunu balkondan aşağı attı! Mahalle karıştı: Linç girişimi...

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Sincan’ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonu faciayla biterken olay nedeniyle mahallede ortalık karıştı. İşte detaylar...

KOMŞUSUNU BALKONDAN AŞAĞI ATTI

İki komşu arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİDEN LİNÇ GİRİŞİMİ

Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)





