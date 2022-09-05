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Komşusunu balkondan aşağı attı! Mahalle karıştı: Linç girişimi...

05.09.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı. 3. kattan aşağı düşen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken olay sonrası mahallede ortalık karıştı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan kişiyi linç etmek isterken polis, saldırganı polis merkezine götürdü.

Komşusunu balkondan aşağı attı! Mahalle karıştı: Linç girişimi...

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Sincan’ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonu faciayla biterken olay nedeniyle mahallede ortalık karıştı. İşte detaylar...

KOMŞUSUNU BALKONDAN AŞAĞI ATTI

İki komşu arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİDEN LİNÇ GİRİŞİMİ

Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Ankara linç balkon sincan
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