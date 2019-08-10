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Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.S., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.S., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Okur ile komşusu M.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'a saldırdı. Okur, vücudundan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünal Okur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.S. bugün adliyeye sevk edildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Ünal Okur'un cenazesi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine götürüldü.

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Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

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