HABER

Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.S., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.S., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Okur ile komşusu M.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'a saldırdı. Okur, vücudundan aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünal Okur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.S. bugün adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ünal Okur'un cenazesi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine götürüldü.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Şehit anne babası aldıkları 2 kurbanlık koçu Mehmetçiğe bağışladıŞehit anne babası aldıkları 2 kurbanlık koçu Mehmetçiğe bağışladı
Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü, 112 yaralıBayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü, 112 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.