HABER

Komşusunu darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Komşusunu darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, komşusu olan kadını gürültü nedeniyle tartıştıkları sırada tuğla ve balta sapıyla vurarak yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yalman (51), bahçesindeki odunları kırdırmak için işçi tuttu ve erken saatlerde işe gitti.

Yalman'ın tuttuğu işçi odunları kırarken komşusu İsmail İ. (39) balkona çıkarak gürültü yaptığı gerekçesiyle çalışanı uyardı.

Yalman'ın eşi Sevcan Yalman'ın (50) duruma müdahale etmesi üzerine tartışma çıktı.

Balkondaki eşyaları Sevcan Yalman'a fırlatan İsmail İ, daha sonra bahçeye inerek kadını tuğla, balta sapı ve tekmeyle darbetti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yalman'ın akciğerinde delik ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan İsmail İ, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anının bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildiği öğrenildi.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Antalya'ya mayıs ayında turist yağdıAntalya'ya mayıs ayında turist yağdı
Halit Ergenç'in trafik kavgası kameradaHalit Ergenç'in trafik kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp kadın kamera komşu odun

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.