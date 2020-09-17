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Komşusunu darp eden Halil Sezai adliyede! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Halil Sezai olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Halil Sezai hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "4 ayrı suçtan ifadesi alınacak" denmişti.

Tuzla’da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai’yi ifadeye çağırdı.

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Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Tuzla’da yaşanan olayı yeni güvenlik kamerası görüntüleri de gündeme geldi.

Sezai bugün avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yapmış ve avukatı açıklamasında "Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin avukatından açıklamaKomşusunu darp eden Halil Sezai'nin avukatından açıklama

Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz" demişti. (DHA/İHA)

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