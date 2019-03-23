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Komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı.

Komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüş

Zonguldak’ta Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Zanlının şahsı 29 yaşındaki engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, geçen Şubat ayında Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 64 yaşındaki C.Ü., hayvanların bulunduğu ahıra gitmek isterken silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar neticesinde cinayeti M.İ.’nin işlediği tespit edildi. Gözaltına alınan M.İ., Çaycuma Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.
Köylülerin iddiasına göre bir komşusunun C.Ü.’nün 29 yaşındaki mental özürlü oğluna cinsel saldırıda bulunduğunu söylemesi üzerine M.İ.’nin çılgına dönerek av tüfeğiyle şahsı öldüğü belirtildi. M.İ. ile olayda hayatını kaybeden C.Ü.’nün evlerinin yan yana olduğu öğrenildi.

Komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüş

Komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürmüş

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