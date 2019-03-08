HABER

Komşusunu öldüren 80 yaşındaki sanık yargılanmaya başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

KONYA'da bahçe duvarı nedeniyle torunu Muhammed Çapuk(23) ile kavga eden komşusu Mustafa Toprakcı'yı (34) tabancayla başından vurarak öldüren Bayram Çapuk'un (80) yargılanmasına başlandı.

Komşusunu öldüren 80 yaşındaki sanık yargılanmaya başlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bahçe duvarı nedeniyle torunu Muhammed Çapuk(23) ile kavga eden komşusu Mustafa Toprakcı'yı (34) tabancayla başından vurarak öldüren Bayram Çapuk'un (80) yargılanmasına başlandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan Çapuk, savunmasında, "Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip, ateş ettim" dedi.
Olay, geçen yıl 15 Ekim'de merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahalllesi Ağadivanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bahçe duvarı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı ve Muhammed Çapuk tartışmaya başladı. Tartışma, iki aile üyelerinin de katılmasıyla büyüyerek, kavgaya dönüştü. Torununun kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, ruhsatsız tabancasıyla evden çıkarak, Toprakcı'ya ateş etti. Mustafa Toprakcı başından, kızı Selin Toprakcı(10) da bacağından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mustafa Toprakcı, olaydan 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Polis, Bayram Çapuk ve torunu Muhammed Çapuk ile Hasan A.(28) ve Mustafa Ö.'yü(30) gözaltına aldı. Dede Çapuk ifadesinde, "Mustafa, torunumla kavga ediyordu. Yanında arkadaşları da vardı. Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip ateş ettim" dedi.
Hasan Atalay ve Mustafa Özkış, savcılıktaki ifadelerinin ardından, Muhammed Çapuk ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bayram Çapuk, tutuklandı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanık Bayram Çapuk'un yargılanmasına Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık ve yakınları ile öldürülen Mustafa Toprakcı'nın ailesi katıldı. Bayram Çapuk savunmasında, ''Olayı karşı taraf başlattı" dedi. Çapuk'un avukatı da olayda nefsi müdafa olduğunu ileri sürerek, ''Müvekkilim sıkmasaydı, karşı taraf sıkacaktı'' diye konuştu.
Duruşma ertelenirken, iki ailenin yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis tarafından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olacakları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Şanlıurfa’da terör soruşturmasında 4 tutuklamaŞanlıurfa’da terör soruşturmasında 4 tutuklama
Sivas'ta 'kırmızı cıva' ele geçirildiSivas'ta 'kırmızı cıva' ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.