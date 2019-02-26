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Komşusunu öldüren muhtara 25 yıl hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, evinin bahçesine hafriyat döktüğü için tartıştığı komşusu kepçe operatörü Erkan Emektar'ı (35) tabancayla vurarak öldüren mahalle muhtarı Sezgin Erdem'in (49) yargılanmasına devam edildi.

Komşusunu öldüren muhtara 25 yıl hapis talebi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evinin bahçesine hafriyat döktüğü için tartıştığı komşusu kepçe operatörü Erkan Emektar'ı (35) tabancayla vurarak öldüren mahalle muhtarı Sezgin Erdem'in (49) yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık için 25 yıl hapis talep etti.
Olay, geçen yıl 13 Nisan'da, Talas ilçesi Başakpınar Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Sezgin Erdem, iddiaya göre, daha önce de aralarında husumet bulunan kepçe operatörü Erkan Emektar ile evinin bahçesine hafriyat döktüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdem, Emektar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sezgin Erdem, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, ölen Erkan Emektar'ın eşi, annesi ve babası da hazır bulundu. Sanık Erdem, "Olay anında evimin bahçesine moloz döken Erkan Emektar ve yanındaki kişi bana hakaret edip, dövmeye çalıştılar. Daha önce de beni sormak bahanesiyle evime gelip, eşime ve kızıma küfür ettiler. Amacım öldürmek değil, yaralamaktı" dedi.
Savcı mütalaasında, sanık Sezgin Erdem için 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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