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Komşusunu öldüren muhtara 32 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, evinin bahçesine kepçe ile hafriyat döktüğü gerekçesiyle tartıştığı komşusu Erkan Emektar'ı (35) tabanca ile öldürüp, kavgayı ayırmaya çalışan Şaban Dayı'yı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan muhtar Sezgin Erdem (49), toplam 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Komşusunu öldüren muhtara 32 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evinin bahçesine kepçe ile hafriyat döktüğü gerekçesiyle tartıştığı komşusu Erkan Emektar'ı (35) tabanca ile öldürüp, kavgayı ayırmaya çalışan Şaban Dayı'yı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan muhtar Sezgin Erdem (49), toplam 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 13 Nisan'da, Talas ilçesi Başakpınar Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Sezgin Erdem, iddiaya göre, daha önce de aralarında husumet bulunan komşusu kepçe operatörü Erkan Emektar ile evinin bahçesine hafriyat döktüğü gerekçesiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Erdem, Emektar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kavgaya ayırmaya çalışan Şaban Dayı ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Cinayetten sonra tutuklanan Sezgin Erdem, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, öldürülen Erkan Emektar'ın ailesi de yer aldı. Erdem, savunmasında, "Olay anında evimin bahçesine moloz döken Erkan Emektar ve yanındaki kişi bana hakaret edip, dövmeye çalıştılar. Daha önce de beni sormak bahanesiyle evime gelip, eşime ve kızıma küfür ettiler. Amacım öldürmek değil, yaralamaktı" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda muhtar Sezgin Erdem'e, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'yaralama' suçundan 5 yıl, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 32 yıl hapis cezası verdi.

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