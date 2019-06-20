Komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veli Bacak (37) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Ocak 2019’da Kormanlar köyünde meydana geldi. Ormanlık alandaki hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan Recep Karaca, akşam eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramada, Recep Karaca'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. İlk olarak yabani hayvanların saldırısı sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilen Recep Karaca'nın, yapılan otopsisinde av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, köyde yaptığı araştırmanın ardından komşusu Veli Bacak’ı gözaltına aldı. Veli Bacak, komşusunu av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cinayeti itirafı eden ancak daha sonra susma hakkını kullanan Veli Bacak, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı’nın soruşturmayı tamamlamasının ardından Veli Bacak hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Veli Bacak’ın komşusu Recep Karaca’yı bilinmeyen nedenle tasarlayarak ormanlık alanda av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Veli Bacak, ileriki günlerde Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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