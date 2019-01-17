HABER

Komşusunu öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de kaybolduktan 1 ay sonra definecilerin kazdığı tünelde cesedi bulunan Sayal Say'ın(69) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan komşusu Ahmet İncekara(47) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kaybolduktan 1 ay sonra definecilerin kazdığı tünelde cesedi bulunan Sayal Say'ın(69) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan komşusu Ahmet İncekara(47) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa K.(40) ise 4 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Tutuksuz sanık Sevim K. hakkında mahkeme beraat kararı verdi.
Olay, 2017 yılının Mart ayında meydana geldi. Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi Tepe Çıkmazı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sayal Say'dan haber alamayan Almanya'daki çocukları, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtarın polise kayıp başvurusu yapması üzerine araştırma başlatıldı. Sayal Say'ın cesedi, kaybolduktan 1 ay sonra mahallenin yakınında definecilerin kazdığı 30 metrelik tünelde bulundu. Say'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.
SON SAVUNMALARINI YAPTILAR
Evindeki para ve altınların çalındığı belirlenen Say'ın öldürülmesiyle ilgili komşuları Ahmet İncekara ve Mustafa K. tutuklandı. Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet İncekara, Mustafa K. ve Ahmet İncekara'nın akrabası tutuksuz sanık Sevim K. hazır bulundu. Ahmet İncekara, suçlamayı reddererek, "Benim bu cinayetle hiçbir alakam yok. Rahmetli ailemizden biri gibiydi. Aramızda hiç bir sorun yoktu. Üzerime suç yıkmaya çalışıyorlar. Psikolojim bozuldu, tahliyemi istiyorum" dedi. Mustafa K. da "Ben Sayal teyzenin elinde büyüdüm. Kendisini çok severim. Olay günü evinde olduğum doğrudur. Beni İzmir'e gitmeden önce çay içmeye davet etti. Gittim, kendisi ile görüştüm. Eve döndükten sonra, Sayal teyzenin evinden kavga sesi geldi. Gittiğimde Ahmet'le kavga ediyordu. Ben sonra İzmir'e gittim. Çantamdan çıkan Sayal Say'a ait cep telefonunu, beni otogara bırakan Ahmet koymuştur. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Sevim K. da olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.
MÜEBBET HAPİS
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ahmet İncekara'yı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Mustafa K.'ya da 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından da cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, tahliye etti. Sevim K. ise beraat etti.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...
Ormanda kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulunduOrmanda kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.