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Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrik tamircisi Mehmet Biçer'i (42) Koçak Çayı'nda bıçaklayıp, başını taşla ezerek öldürdüğü şüphesiyle İzmir'de yakalanan Mehmet Peker, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gürültü yaptığı için uyardığı Biçer'i kendisini aşağıladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay, 21 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı'nda meydana geldi.

Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrik tamircisi Mehmet Biçer'i (42) Koçak Çayı'nda bıçaklayıp, başını taşla ezerek öldürdüğü şüphesiyle İzmir'de yakalanan Mehmet Peker, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gürültü yaptığı için uyardığı Biçer'i kendisini aşağıladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 21 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı'nda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yerde hareketsiz halde kanlar içinde yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve başının taşla ezildiği tespit edildi. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede ise yerdeki izlerden Biçer'in cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek derenin kenarına getirildiğini belirlendi. Öldürülen Biçer'in evi ve çevresinde de inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 400 metre mesafede bir poşet içinde kanlı kıyafetler buldu. Polis, kıyafetlerin öldürülen Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunan Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker'in olay günü gece saatlerinde evine gitmediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli olarak Peker'i belirleyip, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda Mehmet Peker'in en son çevre köylerde görüldüğü belirlenirken. yakalamak için çalışma başlatıldı.
İZMİR'DE YAKALANDI
Çalışmalar sürerken Mehmet Peker'in İzmir'in Bayraklı ilçesine geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine İzmir polisi ile irtibata geçildi. İzmir polisi, Peker'in yemek yemek için pideciye gittiğini belirleyip, dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Peker, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Mehmet Peker yakalanıp, gözaltına alındı. Peker'in kendisini yakalayan polislere Biçer'i öldürmediğini, suçun üzerine kaldığını söylediği öğrenildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Peker'in, buradaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mehmet Peker'in "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak, beni aşağıladı. Bu zoruma gitti için kendisini öldürdüm" dediği belirtildi. Peker, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandıKomşusunu öldüren şüpheli tutuklandıKomşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

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