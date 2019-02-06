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Komşusunu öldürmekle suçlanan şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren Veli B., adliyeye sevk edildi.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren Veli B., adliyeye sevk edildi.

​Olay, 28 Ocak günü Kormanlar köyünde meydana geldi. Ormanlık alandaki hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan Recep Karaca, akşam dönmedi. Ailesi ve köylülerin yaptığı aramalarda, gece saatlerinde Recep Karaca'nın cesedi bulundu. Yabani hayvanların saldırısına uğradığı tahmin edilen Recep Karaca'nın, yapılan otopsisinde av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, köyde araştırma yaptı. Jandarma, şüpheli olarak Recep Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan keşifte Veli B., Recep Karaca'yı av tüfeği ile ateş ederek sırtından vurup, öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Veli B., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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