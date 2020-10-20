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Komşusunu öldürüp, cenazesine katılan sanık hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, geçen yıl kaybolduktan 4 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan 69 yaşındaki komşusu Sultan Biryan'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 53 yaşındaki Ahmet Sarı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Sarı'nın, Biryan’ı öldürdükten sonra cenazesine de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Komşusunu öldürüp, cenazesine katılan sanık hakkında karar

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta 14 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, kestane toplamak için evden ayrılan Sultan Biryan'dan bir daha haber alınamadı. Biryan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sultan Biryan, 4 gün sonra evinden 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayın ardından Sultan Biryan'ın altınlarını kuyumcuda sattığı tespit edilen komşusu Ahmet Sarı, tutuklandı. Ahmet Sarı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Sarı, ölen Sultan Biryan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmalarda çelişkili ifadeler veren Ahmet Sarı, yaşlı kadını öldürmediğini, fakat altınları alarak kuyumcuda sattığını kabul etmişti. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki çelişkili ifadeler, mevcut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Ahmet Sarı'nın cezasında indirim yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sarı, 'yağma' suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyleyerek adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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