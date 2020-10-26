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  4. Komşusunu ziyarete giden yaşlı adam merdivenden düşerek öldü

Komşusunu ziyarete giden yaşlı adam merdivenden düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 08:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişinin, ziyarete gittiği komşusunun evinde merdivenden düşerek öldüğü öne sürüldü.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kişinin, ziyarete gittiği komşusunun evinde merdivenden düşerek öldüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Şenay (69), eşiyle beraber komşusunun evine ziyarete gitti. Yaşlı adam, eve çıkarken korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Fehmi Şenay’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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