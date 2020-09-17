Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış

Olay, dün Darıca'da meydana geldi. İddiaya göre A.Y. apartmandaki alt katında oturan komşusunun kızı A.E.'yi evine alıp, cinsel istismarda bulundu. A.E. ailesine durumu anlattı. Ailenin polise giderek, şikayetçi olması üzerine A.Y. gözaltına alındı. Uzman pedagog, A.E. ile görüştü. A.E. pedagogla olan görüşmesinde, A.Y.'nin boş valiz getirip, kendisini içine soktuğunu, bu sırada zilin çaldığını, kapının açılmasının ardından gelen kişinin A.Y.'nin oğlu olduğunu, korkudan ağladığını, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen, A.Y.'nin oğlunu kastederek, "O şimdi gider, ben seni sonra evine bırakırım" dediğini, ancak kendisinin daha çok ağlaması üzerine evine gönderildiğini ve olayı ailesine anlattığını söyledi.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

KIZIN BABASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

A.E.'nin babası T.E. istismara uğrayan kızının A.Y.'nin küçük çocuğuyla bahçede oyun oynadığını, bir süre sonra A.Y.'nin çocuğunun çantasını almak için birlikte yukarıya çıktıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: