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Komşusunun 5 yaşındaki kızını tenhaya götürüp istismar etmek istedi! Gören vatandaşlar önce dövdü sonra polise teslim etti

02.09.2024 08:47
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İğrenç olayın adresi Mersin! Tarsus'ta yaşayan M.K. isimle sapık komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklete bindirerek mahallenin tenha yerlerinden birine götürdü. Orada alkol alan bir grup sapığın istismar girişimini görünce önce M.K.'yı darp etti ardından polise teslim etti.

Komşusunun 5 yaşındaki kızını tenhaya götürüp istismar etmek istedi! Gören vatandaşlar önce dövdü sonra polise teslim etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), vatandaşlarca fark edilip, darbedildikten sonra polise teslim edildi.

ALKOL ALANLAR FARK ETTİ

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti.

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ÖNCE DARP SONRA POLİSE TESLİM

M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

​Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin istismar
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