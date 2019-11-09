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Komşusunun aracını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Komşusunun aracını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde komşusunun aracının kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Durhanlı köyünde Ş.Ö'nün (33) evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken, otomobilde hasar meydana geldi.

Jandarmanın incelemesinde aracın kundaklandığı belirlendi. Ekipler, yaptıkları araştırmada aracı Ş.Ö'nün komşusu M.A'nın yaktığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Alaplı kundaklama yangın Zonguldak

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