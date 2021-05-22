HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komşusunun araçlarını yakması için Adana’dan kundakçı getirtmiş

Komşusunun araçlarını yakması için Adana’dan kundakçı getirtmiş

22.05.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir çifte ait park halindeki iki otomobili benzin dökerek yakan S.K., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip Adana’da yakalandı. S.K.’yi Adana’dan, otomobilleri kundaklaması için çiftin husumetli oluğu komşusunun getirttiği belirlendi.

Komşusunun araçlarını yakması için Adana’dan kundakçı getirtmiş

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde oturan R.P. ile eşi B.P.'ye ait park halindeki otomobiller, 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama olayının yaşandığı Mimar Sinan Sokak ve çevresindeki kameralardan yaklaşık 300 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Adana’ya kaçtığı tespit edilen S.K., Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

34654d3c17ef23e6c810fadb15c4a257

3 KİŞİ DE ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

R.P. ile eşi B.P.'ye ait otomobilleri, daha önce yaşadıkları tartışma nedeniyle husumetli oldukları komşusu M.K.’nin kundaklattığı ortaya çıktı. M.K.’nin, şüpheli S.K.’yi, araçları kundaklaması için D.Ç. aracılığıyla Adana’dan çağırdığı belirlendi. S.K.’nin olay öncesi keşif yaptığı, benzini ise bidonla D.Ç.’nin temin ettiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında M.K., D.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu saptanan M.S. de Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

ccf9391ad4002129afaa8b88a316444e

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Her iki ildeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

419d6f929ed1503ecf80717e0c9a8036

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurduİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu
Sosyal medya hesabı kavgası hastanelik ettiSosyal medya hesabı kavgası hastanelik etti
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Adana Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.