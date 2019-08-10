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Komşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçakla ağır yaraladı.

Komşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür (62) ve oğlu Burak Ömür'ü (39) bıçakla ağır yaraladı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına giderek zili çaldı. Selçuk A., kapıyı açan Zafer Ömür ve oğlu Burak Ömür'e bir anda bıçakla saldırdı. Baba ve oğlu, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Zafer ve Burak Ömür'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Zafer Ömür, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Selçuk A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Komşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralıKomşusunun bıçakladığı baba ve oğlu ağır yaralı

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