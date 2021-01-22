Komşusunun çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahsa 10 yıl 10 ay hapis

Kayseri’de komşusunun çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahsa, 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’de E.Ç. (28) sokakta oynayan komşusunun kızı R.D’ye cinsel saldırıda bulundu. E.Ç., kızın annesinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edilirken, müşteki ve sanık avukatları da hazır bulundu. Mahkemede kendinin savunan E.Ç., “Bana iftira attılar. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu E.Ç.’ye ‘kişiyi hürriyetinden yoksun koyma’ ve ’12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

