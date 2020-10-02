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Komşusunun inşaat halindeki evini yakmak isterken kendini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinin bitişiğindeki inşaat çalışmasına kızan Norveç uyruklu bir vatandaş benzinle inşaat halindeki evi yakmak isterken kendini yaktı.Alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Ayvalık’ta İsmetpaşa Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 13.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinin bitişiğindeki inşaat çalışmasına kızan Norveç uyruklu bir vatandaş benzinle inşaat halindeki evi yakmak isterken kendini yaktı.
Alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Ayvalık’ta İsmetpaşa Mahallesi Mareşal Çakmak Caddesi 13. Sokakta bulunan evinde yalnız yaşayan Norveç uyruklu 55 yaşındaki Geir Konrad Fugleberg isimli adam, komşusuna ait hemen yanı başındaki inşaat halindeki evi yakmak istedi. Evinin bitişiğinde 7 aydan bu yana süren inşaattan gelen gürültülerden rahatsız olduğu öğrenilen Geir Konrad Fugleberg, inşaatın uzun sürmesinden dolayı daha önce şikayetçi olduğu ve bu yüzden de söz konusu inşaatın belediye tarafından bir süre durdurulduğu öğrenildi. Ancak inşaatın yeniden başlamasının ardından gürültülerden rahatsızlığını dile getiren Fugleberg, eline aldığı bir benzin bidonu ve çakmakla inşaat halindeki evi yakmak için dışarı çıktı.
Ancak iddiaya göre, ayağı tökezleyip yere düşen Fugleberg, elindeki benzinin çakmaktan çıkan alevle tutuşması sonucunda bir anda alevler arasında kaldı. Norveçli öfkeli vatandaşı, inşaatta çalışan işçiler bir battaniye ile alevleri söndürerek kurtardı.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Polis ve 112 Acil Yardım ekiplerine durumu haberdar etti. Olay yerine gelen ambulans ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yanan Geir Konrad Fugleberg’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra öfkeli vatandaşı Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Fugleberg’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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