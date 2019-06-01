Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

Denizli’de evinin bahçesinde çalışanı ile odun kesen yaşındaki kadın, komşusunun saldırısına uğradı. Evinin terasından kadının kafasına taş atan komşusu hırsını alamayınca aşağıya inip kadını ve yanındaki özürlü çalışanına önce taşla dövüp ardından eline aldığı balta ile kemiklerini kırdı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayı, talihsiz kadın anlattı. Olay, Sarayköy ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi’nde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi işte olan Sevcan Yalman çalışanı ile evinin bahçesinde odun kestiği sırada komşusu İsmail İ., sesten rahatsız olup balkona çıkarak Yalman ve çalışanını öldürmekle tehdit etti. Hırsını alamayan adam, çalışanın kafasına önce şişe ardından taş fırlattı. Öfkeli adam, ardından çalışanını kurtarmak isteyen Yalman’a da saldırdı. Yalman’ın kafasına kilit parke taşı atan İsmail İ., aşağı indiğinde talihsiz kadının kafasına tuğla ile vurdu. Öfkesini bunlarla da dindiremeyen İsmail İ., eline aldığı balta ile önce Yalman’a sonra da çalışanına vurdu. Yalman, kafasına atılan taştan kurtulmak isterken taş sırtına geldi ve kaburgaları kırıldı, akciğeri delindi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kana ve kırık bulunan Yalman, durumu sağlık ekiplerine bildirmek istedi ancak iddiaya göre öfkeli komşusu, telefonunu kırarak sağlık ekiplerine haber vermesini engelledi. Ardından Yalman, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Tedaviye alınan Yalman’ın akciğerinde delik bulunduğu, kaburgalarının bazılarının kırıldığı, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalar bulunduğu tespit edildi. Yalman’ın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Komşu İsmail İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kameraları dehşeti kaydetti

Öte yandan yaşanan olay Yalman’ın evinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir adam evin terasından bahçedekilere önce bir şeyler söylüyor, ardından taş ve saksı benzeri şeyler fırlatıyor ve sonrasında terastan bahçeye iniyor. Bir başka kameranın kaydettiği görüntülerin devamında ise adam, bahçedeki kadının başını dövüp, taşla defalarca vuruyor, ardından oradan uzaklaşarak evine giriyor.

“Ölümle tehdit ediyordu, baltayla kesmek istedi”

Komşusu tarafından dövüldüğünü öne süren Sevcan Yalman ise o anları anlattı. Komşusunun daha önceden de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri süren Yalman, güvenlik kameralarını olayı ispat etmek için taktırdığını söyledi. İsmail İ.’nin evin terasından “Sizi saçma manyağı yaparım delik deşik ederim” dediğini öne süren Yalman, İsmail İ.’nin kendisini baltayla kesmek istediğini ancak sonradan vazgeçtiğini söyledi.

“Sağlık ekiplerini aramamam için telefonumu kırdı”

Avukat tuttuğunu, sağlık sorunlarını halledince İsmail İ.’den şikayetçi olacağını belirten Yalman, “Sağlık ekipleri haber vermeyeyim diye telefonumu kırdı. Daha önceden de bahçede hayvanlarımı sularken bana uygunsuz videolar izletmek istedi, ben izlemeyip kafamı çevirdim. O olaydan bir ay sonra da alkollü bir şekilde bahçeme yaklaşık 25 tane torpil attı” diye konuştu.

