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Komşusunun kapısına işaret koydu! Sorguda her şeyi itiraf etti

18.11.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de komşularının kapısını işaretlediği iddia edilen kişi yakalandı. Mersin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelinin konunun ideolojik boyutu olmadığını itiraf ettiği belirtildi. Öte yandan, olaya ilişkin adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Komşusunun kapısına işaret koydu! Sorguda her şeyi itiraf etti

Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 Alevi vatandaşın kapısını sprey boyayla işaretlediği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan S.K. ile A.İ.G. ikametlerinin kapısının işaretlendiğini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mağdurların ifadelerini aldı.

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NEDENİ HUSUMET ÇIKTI

Mağdurlar, ifadelerinde kendileriyle aynı binada ikamet eden M.K. ile daha önce husumet yaşadıklarını ve olayı bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bu doğrultuda polis, M.K'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 2 gümüş gri renkli sprey boya ve dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, olaya ilişkin adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı işareti çizilmesine ilişkin, aynı sitede oturan M.K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."

Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi. (AA)

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Mersin işaret

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