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Komşusunun, kedisini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli bir kişi, Alaaddin Tuncer'e ait kediyi tüfekle vurarak öldürdü. Bu kişinin elinden tüfeği alıp şikayetçi olan Alaaddin Tuncer, aynı kişinin mahallede kuşları vurduğunu ardından közleyip yediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli bir kişi, Alaaddin Tuncer'e ait kediyi tüfekle vurarak öldürdü. Bu kişinin elinden tüfeği alıp şikayetçi olan Alaaddin Tuncer, aynı kişinin mahallede kuşları vurduğunu ardından közleyip yediğini belirterek, şikayetçi oldu.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde oturan Alaaddin Tuncer, perşembe günü evinin önünde otururken, karşı komşusu Suriye uyruklu kişinin havalı tüfekle kedisine nişan alıp, ateş açtığını gördü. Koşarak komşusunun elinde tüfeği alan Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı arayarak veteriner hekim istedi. Veteriner hekim yaptığı kontrolde kedinin omuriliğinden vurulduğunu, yaşama şansı olmadığını söyledi. Bunun üzerine kedi, uyutuldu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tüfeğe ele koyup tutanak tutarken, Tuncer ismini bilmediği Suriyeli mülteci hakkında şikayetçi oldu.
'KUŞLARI VURUYOR KÖZLEYİP YİYİYOR'
Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten Alaaddin Tuncer, komşusunun havalı tüfekle direkt kedisini hedef alarak vurduğunu söyledi. İsabet alan kedinin yaklaşık 2 metre havaya sıçrayarak düştüğünü anlatan Tuncer, "Koşarak hemen elinden tüfeği aldım. Neden vurduğunu sordum. Önce bana saldırmaya çalıştı. Ancak çevredekilerin cep telefonuyla görüntü çekmesi üzerine yumuşadı. Kazara olduğunu söyledi. Ama inandırıcı değildi. Çünkü daha önce de evinin önünde oturup havalı tüfekle kuşlara da ateş edip vurduğunu, közleyip yediğini gördüm. Kaza olduğuna asla inanmıyorum. Bu kişinin ilk eylemi değil" dedi.
'ATIŞ TALİMİ YAPIYOR' İDDİASI
Suriyeli kişinin kuşlara, kedilere ateş edip talim yaptığını iddia eden Tuncer, "Kedi mahallemizin maskotuydu. Zararsız, benim evimin önünde beslediğim bir kediydi. Üzgünüm ki omuriliğinden vurulduğunu öğrendim. Veterinerler kontrolü sonrası bu şekilde yaşamının mümkün olmayacağı ve ötenazi uygulanmasını gerektiğini söylediler ve istemeyerek, üzülerek kabul etmek zorunda kaldık" diye konuştu.
4 AYDAN 3 YILA KADAR CEZASI VAR
Alaaddin Tuncer'in avukatı Hasret Baş ise müvekkilinin sahiplendiği kedinin evinin önünde dolaşırken hedef alındığını söyledi. Hasret Baş, "Keyfi, hiçbir gerekçesi olmadan ateş edilmiş. Hayvanın ona karşı hiçbir rahatsızlık vermesi söz konusu değil. Sırf silah atış tatminini sağlamak amaçlı yapılan bir eylem. Müvekkilim haklı olarak bu kişinin elindeki silahı almış. Kolluk kuvvetlerini aramış, gelen kolluk kuvvetlerine silahı teslim etmiş, hayvanı Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim etmiş. Bu hayvanımızın hakkını arayacağız. Kendisine maddi ve manevi tazminat davası da açacağız. Ayrıca bu suçun 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var" dedi.

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