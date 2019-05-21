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Komşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 01:23 | Son Güncelleme

ADANA'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.  Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi.

Komşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da komşusunun kızını kaçırdığı öne sürülen kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta karşılıklı evlerde oturan iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından erkek tarafı evden ayrıldı. 3 katlı binanın ikinci katındaki ev, kimsenin bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. İki aile arasında çıkması muhtemel kavgadan dolayı, olay yerine özel harekat ve terörle mücadele polisleri destek olarak gönderildi. Polisler, uzun namlulu silahlarla mahallede güvenlik önlemi aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Komşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandıKomşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandıKomşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandıKomşusunun kızını kaçıran kişinin evi kundaklandı

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