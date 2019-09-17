Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Menderes ilçesinde geçen yıl, M.Y.Y., iddiaya göre komşusunun kızı A.G.'ye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. A.G.'nin durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) A.G.'nin alınan ifadesinde; Menderes’te ve alışıverişe gittikleri Torbalı’da M.Y.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheli, gözaltına alındı. M.Y.Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.G. için hazırlanan raporda kendisini düzgün ifade edebilen, yaşıtlarıyla uyumlu, anlatımlarında samimi olduğu ve yapılan incelemede sanık ile mağdurun ailesi arasında herhangi bir husumetin bulunmadığına yer verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

'BEL FITIĞIM VAR' SAVUNMASI

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdur ile hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia eden M.Y.Y., "Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.