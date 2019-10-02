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Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta Engin Yurtseven (32), ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta Engin Yurtseven (32), ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Engin Yurtseven ve komşusu Muharrem Aktaş (65), birlikte kılınan cenaze namazı sonrası aynı mezarlıkta toprağa verildi.
İstanbul’da bir süredir kanser tedavisi tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, dün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaş’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak’ın Ayvatlar köyüne gönderildi. İstanbul’da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Engin Yurtseven’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu 2 çocuk babası Engin Yurtseven, yaşamını yitirdi.
CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI
Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven’in cenazeleri, bugün köy camiinde öğle namazının ardından yan yana kılındı. Aktaş ve Yurtseven, ardından gözyaşları içinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.

FOTĞORAFLI

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldüKomşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldüKomşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü

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