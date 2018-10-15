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Komşusunun otomobil camını, yağmur suyu girmesin diye naylonla kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

BİLECİK'te bir kişi, gece evine giderken komşusunun park halindeki otomobilinin camının açık olduğunu fark etti, içeri yağmur suyu girmesin diye evinden getirdiği naylonla camı kapattı.

Komşusunun otomobil camını, yağmur suyu girmesin diye naylonla kapattı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te bir kişi, gece evine giderken komşusunun park halindeki otomobilinin camının açık olduğunu fark etti, içeri yağmur suyu girmesin diye evinden getirdiği naylonla camı kapattı.
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan Alper Badak, önceki gece evine giderken sokakta karşı binanın önünde park halinde duran bir otomobilin sağ ön camının açık olduğunu fark etti. Yağmur altında bir süre aracı kontrol eden Badak, ardından evine girdi. Alper Badak, evinden aldığı naylonla dönerek aracın camını kapattı. Badak, rüzgarda uçmasın diye de naylonu bantlayıp, üzerine parke taşı koydu. Alper Badak, ardından bir kağıda 'Camın açık kalmıştı, arabana kıyamadım, kim olduğunu bilmediğim için de bunu yaptım. Karşı bina komşunuz Alper Badak' notunu yazıp, otomobilin içine bıraktı.
Sabah otomobilinin açık kalan camının naylonla kapatılmış olduğunu ve içindeki notu gören polis memuru Şenol Çam, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya üzerinden komşusu Alper Badak'a teşekkür yazısı da yazan Çam şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar bu gece Bilecik ilimize çok yoğun bir rahmet yağdı ve yağmur esnasında 155'ten meslektaşım aradı. Bir kıymetli polis abi, aracımın camının açık kaldığını, aracımın zarar göreceği için kapatmamı haber verdi. Yine aynı gecenin sabahında uyandığımda aracımın camının kıymetli komşum tarafından bu şekilde muhafaza altına alındığını gördüm. Komşuma çok teşekkür ediyorum. Bu zamanda böyle güzel insanların olduğunu gördüm, sizinle paylaşmak istedim."

FOTOĞRAFLI

Komşusunun otomobil camını, yağmur suyu girmesin diye naylonla kapattı

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