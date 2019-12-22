HABER

Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 16 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 16 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Savaş Çalım ve Barış Çalım kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkartan Muharrem A. ateş etti. Barış Çalım vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Barış Çalım Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Barış Çalım tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alınan Muharrem A. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısıAnkara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı
Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktıAlaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.