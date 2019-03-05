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Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’de komşusunun üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybeden 11 aylık Zeynep Asel toprağa verildi.

Kocaeli’de komşusunun üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybeden 11 aylık Zeynep Asel toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden baba Eşsiz’e yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda komşunun üzerine düştüğü Zeynep Asel son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgilere göre, Elif ve bir petrol rafinerisinde çalışan Olcay Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel, emeklerken misafirliğe gelen bir komşusu dengesini kaybederek üzerine düştü. Kadının üzerine düştüğü bebek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zeynep Asel bebek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Asel’in kafa tasında çatlak olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Asel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeynep Asel’in cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi’ne getirilen Zeynep Asel, buradan son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı aileyi yakınları teselli etti
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeynep Asel’in babası Olcay Eşsiz, yakınları, baba Eşsiz’in iş arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Eşsiz’e yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Asel, Akmeşe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı
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