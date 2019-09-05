Festivalle ilgili Çeşme'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan festival komitesi, Yunanistan'ın Sakız Adası'na ziyarette bulundu. Adadaki turizmcileri ziyaret eden komite üyeleri, festival hakkında bilgi verdi ve onları programa davet etti.

SAKIZ (AA) - Çeşme'de 25 yıl sonra yeniden düzenlenen ve teması "Ege'nin İki Yakası" olan festival kapsamında organizasyon komitesi Sakız Adası'nda tanıtım yaptı.

Toplantıda konuşan Köfüncü, Çeşme Festivali'nin 25 yıl aradan sonra düzenlendiğini ve bir efsanenin geri döndüğünü söyledi. Festivalin temasını oluşturan "iki yaka"nın Çeşme, İzmir ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Köfüncü, "Her iki yakanın kültür, gastronomi ve müzik alanında 18-22 Eylül arasında Çeşme Festivali'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yakup Demir ise Çeşme'de Sakız'a büyük bir ilgi olduğunu ve iki yakanın beraber yaşadığını dile getirdi.

Çeşme ve Sakız arasında büyük benzerlikler olduğunu aktaran Demir, "Yıllarca beraber yaşamışız. Beraberliğimizi daha sıkı dostluklarla devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Beraberliğin buluşmalarla devam ettirebileceğine değinen Demir, festivalde iki ülke kültürünün de yansıtılacağını anlattı. Yunanistan halkının festivale güvenmesini ve inanmasını beklediklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Festival süresince Çeşme'de oteller yüzde 50 daha ucuz. Beş yıldızlı bir otele gelenler sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil kişi başı 65 avroya kalabilecekler. Beş yıldızlı olmayan otellerde de 35 avroya kalabilecekler. Feribotlar da yüzde 50 indirimli. Esnaf odası da yüzde 25 indirime gidecek. Çeşme gerçek bir festivali yaşayacak. Sakız'daki her evden 2 kişiyi bekliyoruz."