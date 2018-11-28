HABER

Komşuyla ilişki yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladılar; 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 50 köylü, komşu kadınla ilişki yaşadığını iddia ettikleri kişinin bulunduğu evi taşladı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 50 köylü, komşu kadınla ilişki yaşadığını iddia ettikleri kişinin bulunduğu evi taşladı. Olaya karışan 10 kişiden 6'sı 'mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan tutuklandı.
Olay, geçen Pazar günü, Akyazı'nın kırsal Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir kişi, komşusu olan kadınla ilişki yaşadığını iddia eden köylülerle tartıştı. Tartışmanın ardından, adı açıklanmayan kişi Sakarya dışına çıktı. Bir süre sonra, bu kişi mahalledeki ağabeyinin evine geldi.
Tartıştıkları kişinin mahalleye döndüğünü öğrenen yaklaşık 50 köylü, evin önüne gitti. Evi taşlayan köylüler içeri girmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kalabalığa müdahale etti. Köylüleri evden uzaklaştıran jandarma, olaya karışa 10 kişiyi gözaltına aldı.
6 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., İ.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Ç. ve E.C., 'mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı(2)Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı(2)
Başkan Tokat 'Dijital Esaret' filminin setini ziyaret ettiBaşkan Tokat 'Dijital Esaret' filminin setini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Öldürülen yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

İstanbul'da gergin anlar! 'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

'Cumhurbaşkanı yasak dedi, utanmıyor musun?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.