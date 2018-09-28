Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?

“Teklif gelirse İstanbul’dan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olur musunuz?” soruna Başkan Maçoğlu, “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum, haızırım. Mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” diye yanıt verdi.

Yerel yönetim anlayışını “Biz yaşadığımız her alana dair bir program yaparız. Sözü ve yetkiyi halka veririz” diye özetleyen Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Ancak burjuva demokrasisinde üstten aşağı doğru bir anlayış benimseniyor ve böyle olunca da durum bir kişinin yönetimine kalıyor. Diğeri de kapitalizmi geliştiren, hizmet eden bir anlayış. Bu anlamda bizi diğer belediyelerden ayıran en önemli fark; bizim sosyalist onların kapitalist olması”



