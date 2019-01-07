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Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, partisinden Tunceli Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli merkez ile birlikte kentin 4 ilçesinde belediye başkan adaylarının belirlendiği duyuruldu. Açıklamada Tunceli’de il merkezi ile Pülümür, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde SMF’nin belirlediği adaylarla seçime gidileceği belirtildi. Açıklamada Tunceli Belediye Başkanlığı için halen Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğu, Ovacık Belediye Başkanlığı için Hayati Güngören, Hozat Belediye Başkanlığı için Yılmaz Cesur, Pülümür Belediye Başkanlığı için Birgül Ateş Çicek ve Mazgirt Belediye Başkanlığı için Derya Öz’ün aday gösterildiği belirtildi.

MAÇOĞLU: SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZDAN HİÇBİR KUŞKUMUZ YOK

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkan adaylığıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“5 yıldır Ovacık deneyimi yaşıyorum. Halkçı belediyecilik, şeffaf belediyecilik ve katılımcı belediyecilik konusunda Türkiye’ye örnek bir belediye olduk. Halkı üretime kattık, kurduğumuz kooperatifler ile halkı üretime katarak köylünün organik ürünlerini Türkiye pazarında belli bir standarda getirdik. Amacımız halkçı belediyeciliği Tunceli merkezde de Türkiye’ye tanıtmak. Seçimi kazanacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. 31 Mart Pazar akşamı Dersim belediyesini biz kazanacağız. Türkiye’ye halkçı bir belediye örneği, katılımcı bir belediye modeli ve şeffaf bir belediye örneğini Tunceli merkezde de göstereceğiz. Dersim halkı adaylığımı büyük bir sevinçle karşıladı, çalışmalarımıza başladık.”

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Türkiye Komünist Partisi Tunceli Ovacık Belediye Başkanı TKP Fatih Mehmet Maçoğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tuncelide oy kullansaydım, oyum senindi Başkan. gönül fatihisin
adı ne olursa olsun. halka hizmet varsa ben oradayım. işte gerçek belediyecilik. türkiyedeki belediyeler ders alsın bu adamdan. adam tarladan ürettiği baklıyatın gelirlerini de burs olarak dağıtıyor. izmirden destek için bu tarlaya gelen güzel insanlar vardı.
BENCE iZMİRDEN ADAY OLSAYDI KEŞKE
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