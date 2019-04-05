Komünist Başkan Maçoğlu, göreve başladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Maçoğlu, belediye önüne gelen vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

TKP’den seçilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçerek muhasebe yetkilileriyle devir teslimi gerçekleştirdi. Devir teslimin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Maçoğlu, herkese verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Belediyeyi 68 milyon 350 bin lira civarında borçla devraldıklarını ifade eden Maçoğlu, "Bu vicdanlı yürekler burada olduğu sürece o bütçeden korkmayız. O bütçenin hizmeti aksatmayacağı bilinciyle hareket edeceğiz. Demirler kalkacak burası bu halkın evi olacak. Bu kapılar herkese sonuna kadar açık olacak. Emin olabilirsiniz. Sizin içinizde olacağız, sizinle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Hizmetlerde tarafsızlık ilkesine sonuna kadar uyacaklarına vurgu yapan Maçoğlu, "Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseye sen bizden değilsin demeden herkesi biz olarak kabul edip bu anlayışla çalışacağız. Aldığımız bütün verileri tek tek araştıracağız. Aldığımız bütün dosyaları araştırıp hepsini buralarda, mahallelerde herkesin görebileceği şekilde asacağız. Halkın kafasında en ufak soru işareti kalmaması için çalışma planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye olarak üretimden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Maçoğlu, "Üretimden vazgeçmeyeceğiz. Üretim bizim önceliğimizdir. Çünkü bir milyon yüz binin üzerindeki bir nüfusu olan bir şehrin sadece seksen binde kalmasının temel nedenlerini biliyoruz. Güvenlik meseleleri gerek üretim ve eğitimden dolayı göç eden bütün dostlarımıza çağrımızdır. Biz burada ayak izleri olan topraklarına sevdasına olan, dağlarına, ziyaretlerine ve tarlalarına sevda duyan, buranın dışında yaşayan bütün dostlarımıza bir köprü kurarak onların buraya dönüşünü sağlamak için herkesi burada karşılamaya hazırız. Gelen Dersimli ve Dersimli olmayan dostlarımız burada bir evlerinin olduğunu düşünerek gelsinler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından makam odasında tebrikleri kabul eden Maçoğlu daha sonra belediye önünde bekleyen vatandaşlarla birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti.