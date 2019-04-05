Komünist Başkan Maçoğlu, mazbatasını aldı

Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, merkez ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

TKP Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde mazbatasını almak üzere Tunceli Adliyesi’ne gitti. Maçoğlu, merkez ilçe seçim kurulu başkanı Hakime Satı Taşkaya Şenlik’ten mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve uzun bir çalışma, döktükleri ter ve mücadele karşılığı mazbatayı aldıklarını belirten Tunceli’nin yeni belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bundan sonra saat 1’de de belediyeye giderek çalışanlarla bir araya geleceğiz. Devir teslim olacak muhtemelen. Bu süreç içerisinde Dersim halkı muhtemelen Pazartesi’den itibaren belediyede yoğun bir karşılama olacak. Bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı kimseyi ayırt etmeden herkesin çok rahat gelebileceği, kapıları açık bir belediyemiz olacak" dedi.

Maçoğlu: "Hediye ve çiçek istemiyoruz, sokak hayvanlarına katkı yapın"

Göreve başlamasının ardından birçok insanın hediye ve çiçek yollamayı planladığını bildiğini anımsatan Başkan Maçoğlu, "Biz sokak hayvanlarının durumunu göz önünde bulundurarak onların bundan sonra daha iyi şartlarda yaşaması için dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan hediye ve çiçek yerine açacağımız hesaba sokak hayvanlarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Maçoğlu, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

