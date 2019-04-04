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Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde TKP’den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim kurulu tarafından bugün mazbatasını alabileceğinin söylenmesine rağmen yarına ertelenmesine tepki göstererek açıklama yaptı.İlçe Seçim Kurulu’na mazbata almaya giden TKP’den seçilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na güvenlik ve personel eksikliği gerekçe gösterilerek mazbatayı yarın sabah alabileceği söylendiğini belirtti.

Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde TKP’den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim kurulu tarafından bugün mazbatasını alabileceğinin söylenmesine rağmen yarına ertelenmesine tepki göstererek açıklama yaptı.
İlçe Seçim Kurulu’na mazbata almaya giden TKP’den seçilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na güvenlik ve personel eksikliği gerekçe gösterilerek mazbatayı yarın sabah alabileceği söylendiğini belirtti. Duruma tepki gösteren Maçoğlu, belediye binası önünde vatandaşların da katılımıyla basın açıklaması yaptı.
Salı günü saat 15.00’ten beri İlçe Seçim Kurulu ile istişarelerde bulunduklarını ancak bir türlü mazbatayı alamadıklarını dile getiren Maçoğlu, "İlçe Seçim Kurulu Başkanıyla yaptığımız görüşmede güvenlik ve personel eksikliğinden kaynaklı mazbatayı yarın 09.30 gibi alabileceğimiz söylendi. Bu ikinci bir erteleme. Dün ertelenmişti, bugün de ertelendi. YSK başkanı salı günü saat 15.00’e kadar herhangi bir itiraz yoksa mazbataların alınabileceğini söylemişti. Bugün Türkiye’nin birçok şehrinde eğer itiraz yoksa bu mazbatalar veriliyor" diye konuştu.
Görüşmelerde seçim süreci boyunca hiç bir güvenlik sorunu olmadığına da değinen Maçoğlu, "Bugün de böyle bir sorunun olmayacağını söyledik. Seçim yasasında seçimlerden beş gün sonra belediye meclis toplantısının yapılması gerekiyor. Bu yasadır, hukuktur. Biz hukuka uygun davranıyoruz. Yani yarın bizim belediye meclis toplantısı yapmamız lazım" diye konuştu.
Seçim süreci boyunca kurumsal olarak güvenlik ve personel sorununun planlanması gerektiğine de dikkat çeken Maçoğlu, "Öyle olduğunu da düşünüyoruz. Bugün baktığımızda böyle bir sorunun olmadığını da görüyoruz. Bu görevi ihmal ve suçtur. Salı günü saat 15’ten sonra bu mazbatayı vermeleri gerekiyordu. Bir kamu kurumunda uzun süreli boşluk oluşturulmasına neden olunuyor. Görevi ihmal ettiklerini söylemek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yasada yeri varsa ve ihmal söz konusuysa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı

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