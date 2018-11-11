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Komünist Başkan, Tunceli Belediye Başkanlığına talip

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk ve tek Komünist Parti'li Belediye Başkanı olan Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı.

Komünist Başkan, Tunceli Belediye Başkanlığına talip

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk ve tek Komünist Parti'li Belediye Başkanı olan Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı.
Türkiye Komünist Parti'li Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu duyurdu. Sosyalist Meclisler Federasyonu'na aday adaylığı başvurusu yaptığını anlatan Maçoğlu, "2019'da yapılacak yerel seçimler Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olmak istiyorum. Bunun içinde üyesi olduğum Sosyalist Meclisler Federasyonu'na bugün aday adaylığı başvurusu yaptım. Adaylığım kesinleşirse tabi ki geniş kapsamlı açıklama yapacağım. Bağlı olduğum kurum olan Sosyalist Meclisler Federasyonu şu an çeşitli partiler ile ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Benim dışımda da aday adayları var. Ancak, şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. İster ben aday gösterileyim, ister başka bir arkadaşım hiç fark etmez, kim aday gösterilirse bütün gücümle seçimleri kazanmak için çalışacağımı da belirtmek istiyorum. Bağlı bulunduğum kurum olan Sosyalist Meclisler Federasyonu şu an bazı siyasi partiler ile ittifak için görüşmelerini sürdürüyor görüşmelerin sonunda hangi partiden aday gösterileceği netleşecek. Şimdilik net bir durum yok. Komünist Parti'den mi, ya da bağımsız mı, ya da başka bir partiden mi aday olunacak ittifak görüşmeleri bitince belli olur; o zaman daha net bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.

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