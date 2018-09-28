Komünist Partili Başkan Maçoğlu, Bursalılarla buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bursalılarla buluştu. Maçoğlu, yeniden adaylığına dair "İttifak çalışmalarımıza göre belli olacak. Kasımın ilk haftasında itibaren belli olacak" dedi.
Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bursa’da Nilüfer Karaman Dernekleri Yerleşkesi’nde yeni çıkan kitabını imzaladı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşların kitaplarını tek tek imzalayan Maçoğlu, Bursalılarla fotoğraf çektirip ardından söyleşiye katıldı. Ovacık’taki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Maçoğlu, “Çalışmalarımız birkaç sene öncesine göre çok iyi. Daha büyüyor. Onun için buralardayız. Gelen tepkileri de birçok ilde görmeye başladık” ifadelerini kullandı. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin de konuşan Maçoğlu, yeniden adaylığına dair "İttifak çalışmalarımıza göre belli olacak. Kasım'ın ilk haftasında itibaren belli olacak” diye konuştu.
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