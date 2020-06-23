Komünist Partili Belediye Başkanı Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Türkiye’nin tek Komünist Parti’li Belediye Başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Maçoğlu tedavi altına alındı.

Kamuoyunun “Komünist Başkan” olarak bildiği Tunceli’nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, boğaz ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde Corona virüsü testi yapılan Maçoğlu’nun sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Maçoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maçoğlu hastalığına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı. ”Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Corona virüsü testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere” bu paylaşımının ardından videolu bir mesaj da yayınlayan Maçoğlu genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Daha önce Ovacık İlçesinde Belediye Başkanlığı yapan Maçoğlu, hazineye ait olan 650 dönümlük araziyi tarım için kullanılması amacıyla halka dağıtması, burada ekilen nohut, fasulye ve patatesi satarak hem yoksullara hem öğrencilere burs olarak vermesi, yasal zorunluluktan ötürü bedava yapamadığı çeşme suyunu, metreküpü elli kuruşa satması gibi icraatlarla adından söz ettirmişti. Maçoğlu, 2019 yılında Tunceli Belediye Başkanı seçildi.

