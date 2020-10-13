Kömür anlaşmazlığı cinayetinin sanığı, "Yüz bin kere pişmanım"

Zonguldak’ta geçen yıl alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşanan cinayette Metin A.’yı öldüren sanık Sabahatdin K., "Yüz bin kere pişmanım" dedi.

Kozlu ilçesinde 2019 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda iddialara göre Sabahatdin K. (56) ile Metin A. (48) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kömür ticareti dolayısıyla meydana gelen tartışmada Sabahatdin K., Metin A.’yı boyun, karın ve kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Metin A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanan zanlı Sabahatdin K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sabahatdin K., "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada Metin A.’nın ailesi de katılarak sanıktan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin tanığın ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mahkemeye mütalaasını sundu. Sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Sabahatdin K. ise "Bin kere yüz bin kere pişmanım. Size ve heyetinize güveniyorum. Başka da bir diyeceğim yok" dedi.

Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

