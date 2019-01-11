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"Kömür bandının çökmesi" ile ilgili olaya ilişkin 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

Muğla Yatağan Enerji Üretim Santralinde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kömür bandındaki çökmeyle ilgili tutuksuz yargılanan 5 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianameden: "Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de bilirkişi heyeti raporuna göre iş kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir" - "Tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere, galeriden, olayın öncesinde kömür tozu ve demir parçaları döküldüğünün, çatırdama seslerinin geldiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheliler M.Ü. ve S.D. tarafından galeri alt kısmına güvenlik şeridi çektirilmesine, hatta galeri altında bulunan araçların bulundukları yerden alınması yönünde talimat verilmesine rağmen, kusurlu oldukları tespit edilen şirket yetkilileri tarafından galeri içerisinde çalışmakta olan işçilerin tahliye edilmediği anlaşılmıştır"

Muğla Yatağan Enerji Üretim Santralinde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı "kömür bandındaki çökme" olayıyla ilgili tutuksuz yargılanan 5 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 tutuksuz sanık hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Başsavcılığın çalışması sonucu elde ettiği bilgiler ışığında hazırlanan 12 sayfalık iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sanıkların "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapislerinin istendiği iddianame, mahkemece kabul edildi.

İlk duruşma tarihi 11 Nisan olarak belirlenen davanın iddianamesinde, öncelikle soruşturma evrakında elde edilen bilgi ve belgeler ile makina mühendisleri, inşaat mühendisleri ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporlarına yer verildi.

Hazırlanan raporlarda Santral Direktörü S.T, Dış Tesisler Müdürü M.Ü. ve İş Güvenliği Uzmanı S.D'nin 1. derecede asli kusurlu, Santral Müdürü A.D. ile Santral Teknik Müdür Yardımcısı R.E.A'nın 2. derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

İddianamede, görgü tanıkları ile şüphelilerin de ifadeleri bulunurken, mağdurların, şüphelilerden şikayetçi olmadıkları veya daha önceki şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ettiklerine yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı Nevzat Bulut'un hazırladığı iddianemede, otopsi tutanakları, doktor raporları, olay yeri inceleme tutanağı, olay tutanakları, tanık beyanları, bilirkişi heyeti raporu, şüpheli ifadeleri ve tüm dosya kapsamında, her ne kadar şüpheliler, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de bilirkişi heyeti raporuna göre iş kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarının tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"Her ne kadar şüpheliler üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de bilirkişi heyeti raporuna göre iş kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere, galeriden olayın öncesinde kömür tozu ve demir parçaları döküldüğünün, çatırdama seslerinin geldiğinin tespit edilmesi üzerine şüpheliler M.Ü. ve S.D. tarafından galeri alt kısmına güvenlik şeridi çektirilmesine, hatta galeri altında bulunan araçların bulundukları yerden alınması yönünde talimat verilmesine rağmen, kusurlu oldukları tespit edilen şirket yetkilileri tarafından galeri içerisinde çalışmakta olan işçilerin tahliye edilmediği anlaşılmıştır."

- "Tehlikeyi öngörmelerine rağmen tedbir almadılar"

Şüphelilerin neticeyi öngörmelerine rağmen gerekli tedbirleri almadıkları ileri sürülen iddianamede, iki kişinin ölümüne ve mağdurların yaralanmalarına sebebiyet verilerek, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmaktadır." denildi.

Şüphelilerin yargılamasının mahkemece yapılarak, ayrı ayrı cezalandırılmaları ve Yatağan Adli emanetindeki görüntü kayıtlarının delil olarak saklanması talep edildi.

- Olay

19 Temmuz 2017'de yatağan Termik Santralinde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanmış, bantların altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti.

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