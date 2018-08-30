Kömür beldesi belediye başkanlığına kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür beldesinde, Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırılmasının ardından, belde belediye başkanlığına kayyum atandı.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın tutuklanmasıyla boşalan Kömür Belde Belediye Başkanlığında, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak görevlendirildi.
Beldede 15 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.
Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, hakkında verilen yakalama kararıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
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