Kömür Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı." ifadesine yer verildi.
Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması
Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı
Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu
Her yıl aynı görüntüler! Yine kana bulandı!
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum