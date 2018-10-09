Kömür çuvalları arasında Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Tefenni ilçesinde yapılan operasyonda, bir evin kömürlüğündeki çuvalların arasında Roma dönemine ait Asklepios (Sağlık Tanrısı) heykeli bulundu. Ev sahibi H.Ü. gözaltına alındı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tefenni ilçe merkezinde oturan H.Ü.'nün elinde Roma dönemine ait heykel bulunduğu duyumu alındı. Tefenni Cumhuriyet Savcılığı'ndan çıkarılan arama kararıyla H.Ü.'nün evinde yapılan aramada, kömürlükte, kömür çuvallarının arasına saklanmış Roma dönemine ait Asklepios heykeli ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ü. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen eser Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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