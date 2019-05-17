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Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde alt katı kömür dolu iki katlı tarihi evde çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi.Manisa’nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, iki katlı tarihi bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde alt katı kömür dolu iki katlı tarihi evde çıkan yangın, binayı kullanılamaz hale getirdi.
Manisa’nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, iki katlı tarihi bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, saat 11.20 sıralarında Akgün Mahallesi 84. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rukiye Karatepeli’ye ait olduğu öğrenilen iki katlı tarihi evin ilk katında yaklaşık 6 ton kömür olduğu öğrenildi. İlk kattan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, giriş katında bulunan kömürlerin olduğu kısımdan çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Emniyet güçleri ve çevredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarında seferber olduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çevrede soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri yangının neden çıktığıyla ilgili araştırma başlattı.

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı

Kömür dolu tarihi evde yangın çıktı
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