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Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı      

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

BİTLİS’te, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık yakacak telaşı yaşarken, kömür fiyatlarındaki artış, en çok odunculara yaradı.

Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı      

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık yakacak telaşı yaşarken, kömür fiyatlarındaki artış, en çok odunculara yaradı. İşleri açılan oduncular, bu yıl satışlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandığını kaydetti.
​Kış aylarını oldukça çetin geçtiği Bitlis'te havaların soğuması birlikte kaloriferler yakılıp, sobalar kuruldu. Ancak dolar kurundaki artışa paralel olarak kömür fiyatları artınca vatandaşlar yakacak olarak odun tercih etmeye başladı. Bu durumdan memnun olan oduncuların ise işleri açıldı.
20 yılık odunculuk yapan Harun Bansu, satışlarda bu yıl yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek, "Havaların soğumasıyla birlikte odun satışlarında artış yaşanmaya başlandı. Nisan ayı sonunda başlayan odun satışları, Kasım ayının ortalarına kadar devam ediyor. Doların yükselmesine bağlı olarak kömür fiyatının artışı odun satışlarına rağbeti artırdı. Bir ton kömür bin 800- 2 bin TL arasında değişirken, bir ton odun ise 550 TL’ye satılıyor. Kömür fiyatlarındaki artışların oduncular için iyi olduğunu düşünüyoruz. Bugünlerde kışlık odunlarımızı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

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Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı

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