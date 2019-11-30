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Kömür karşıtları maden bastı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Çevre aktivistleri Almanya'nın Sachsen ve Brandenburg eyaletlerinde bulunan bir dizi linyit madeni arama sahasına zorla girdi.

Kömür karşıtları maden bastı

1500'den fazla çevre aktivisti Cumartesi günü Almanya'nın Sachsen ve Brandenburg eyaletlerinde bulunan bir dizi linyit madeni arama sahasına zorla girdi.

"Ende Gelände" adlı kömür kullanımına karşı çıkan çevre örgütünün verdiği bilgilere göre, Almanya saatiyle 09.00 sularında yaklaşık bin kadar gösterici Brandenburg eyaletinde bulunan Welzow-Süd maden sahasına ve Leipzig yakınlarındaki Vereinigtes Schleenhain maden sahasına giriş yaptı. Yine bir o kadar göstericinin de saat 8.00'den bu yana Brandenburg eyaletindeki Jänschwalde maden alanında protesto gösterileri düzenlediği kaydedildi.

Çevre örgütü toplamda yaklaşık 4 bin göstericinin söz konusu maden sahalarındaki çalışmaları engellemek amacıyla protestolara katıldığını açıkladı. Göstericilerin bu şekilde Alman hükümetinin yetersiz gördükleri iklim politikalarını protesto ettikleri vurgulandı.

Sözcü Johnny Parks "Kritik bir noktadayız. İklim krizini durdurabileceğimiz zaman aralığı çok hızlı bir şekilde kapanıyor" diye konuştu. Bir diğer sözcü Sina Reisch ise Alman hükümetinin tartıştığı ve kömür kullanımına son vermeyi öngören yasanın tamamen yetersiz olduğunu savundu. Reisch kömür kullanımının bir an önce sonlandırılması gerektiğinin altını çizerken, ancak bunun faturasının sektörde çalışanların sırtına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Jänschwalde linyit kömürü madeni, bir dizi denetimden geçemediği için mahkeme kararıyla kısıtlı bir şekilde hizmet veriyor. Sözcü Parks "Bugünkü protestomuzla madenin tamamen kapatılması gerektiğine dikkat çekiyoruz" dedi. Jänschwalde madeni Avrupa'nın iklim için en fazla olumsuz etkisi olan madeni olarak biliniyor.

Almanya'da geçen cuma günü yapılan iklim protestolarına 600 binden fazla kişi katılmıştı. Gelecek için Cumarlar (Fridays for Future) hareketi kapsamındaki protestolara katılan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular Alman hükümetinin iklim paketini kökten düzeltmesini ve kömür kullanımından biran önce vazgeçilmesini talep ediyor.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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