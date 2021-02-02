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  4. Kömür kazanından 200 bin captagon hap çıktı

Kömür kazanından 200 bin captagon hap çıktı

02.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Mersin polisi, Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir kömür kazanının içinde, zulalanmış vaziyette 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Mersin polisi, Arap ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir kömür kazanının içinde, zulalanmış vaziyette 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’den Arap ülkelerine kömür kazanı içinde uyuşturucu madde gönderileceğinin bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, uyuşturucunun bulunduğu kömür kazanının Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayisinde olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kazanda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda kazanın içine zulalanmış şekilde 34 kilogram ağırlığında 200 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun devamında bazı adreslerde de arama yapan ekipler, 2 adet tabanca, 10 adet mermi, 1 adet otomatik av tüfeği, 18 adet fişek, 800 dolar ile 500 TL para ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan kömür kazanının sanayiye kamyonetle getirilme anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, gündüz saatlerinde bölgeye gelen kamyonet, kazanı indireceği iş yerinin önüne yanaşıyor. Daha sonra 2 kişinin yönlendirmesiyle kazan, vinç yardımıyla iş yerinin önüne indiriliyor.

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